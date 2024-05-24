Şiddetli yağacak! MGM'den uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin doğusu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.