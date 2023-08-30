Sıcaklıklar yeniden yükseliyor!

Meteoroloji'nin 30 Ağustos Çarşamba günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken diğer bölgelerde mevsim normallerinin 3-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 02.09.2023 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.