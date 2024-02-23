Sıcaklıklar ülke genelinde yükseliyor!

Uzun zamandır devam eden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları artacak.

5 günlük hava tahmini raporuna göre, sıcaklıklar bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olması dışında büyük bir hava muhalefeti beklenmiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği belirtiliyor.