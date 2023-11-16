Sıcaklıklar sert düşüyor, kar geliyor!

Beklenen kar yağışı kapıda göründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre, sıcaklıklar yurdun tamamında sert şekilde düşecek.

Hafta sonu soğuk geçecek!

Pazar günü itibariyle kar yağışının, hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesiyle birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde görülmesi bekleniyor.

Cumartesi günü ise sağanak yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.