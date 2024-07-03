Sıcaklıklar önce düşecek sonra yeniden yükselecek

Yüksek sıcaklıklar, yurt genelinde etkisini artırarak sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde yüksek hava sıcaklıklarının devam ettiğini söyledi.

Yavuz, "Cuma günü bir miktar azalmasına rağmen yine de hafta boyu 7 gün boyunca yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde etkili olacak. Bununla birlikte bugünden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinde bir yağış başlamasını beklemekteyiz ki dün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar vardı. Bu yağışların bugün de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü, sağanak yağışlarının etkili olacağını bekliyoruz. Batı bölgelerimizde de yeni gelen sistemin, hafif yağışların, mevzi sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz, Trakya'da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde. Bugün yine İç Ege'de, göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzey batısında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek." dedi.

Yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek

Yavuz, hava sıcaklıklarının yine oldukça yüksek olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

Başkent Ankara'da 36 derece civarında, İstanbul'da 34 derece civarında. Perşembe günü biraz daha bu sistem etkisini göstermeye başlıyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü ve sağanak etkili olacak. Cuma günü kuzey iç bölgelerde, cumartesi günü ise kuzey doğu bölgelerde etkisini göstermesini bekliyoruz. Bu yağışların özellikle cumartesiden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli şekilde görülmesini bekliyoruz. Özellikle cumartesi ve pazar günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Cuma günü yağışla birlikte hava sıcaklıkları özellikle İç ve Batı bölgelerde 2 ila 3 derece azalıyor.

"Orman yangınları olma ihtimali var"

Özellikle batı bölgelerde bugün ve perşembe günü için kuvvetli rüzgarların olacağını vurgulayan Yavuz, "Yüksek sıcaklıklar 2 gün de etkisini sürdürüyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ormanlık alana girmemelerini tavsiye ediyoruz. Orman yangınları olma ihtimali var. Ciğerlerimiz yanıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genel itibarıyla baktığımızda yüksek hava sıcaklığı ülke genelinde etkili. Ormanlarımıza dikkat etmemizi tavsiye ediyoruz.