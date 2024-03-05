Sıcaklıklar düşüyor! MGM'den çok sayıda il için uyarı

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul dahil çok sayıda kentte çarşamba gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

16 kente sarı kodlu uyarı

Yurdun batı kesiminde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceği belirtildi. Batıda görülecek bu yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ise 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller; Ayfonkarahisar, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Burdur, Eskişehir, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Konya, Manisa, Uşak, Karaman olarak belirtildi.

Turuncu kodlu uyarı verilen illerin ise Antalya, Muğla olduğu açıkladı.