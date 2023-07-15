Sıcaklıklar artmaya devam ediyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok kurum ve uzman sıcaklara karşı uyardı.

Sıcakların etkisinin yarın da devam edeceğini belirten uzmanlar, önemli uyarıları yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 35 ilde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar görülmeye devam edecek. Ancak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Gerekmedikçe dışarı çıkmayın

Yaşlıların, çocukların, kalp rahatsızlığı veya tansiyon gibi kronik hastalıklara sahip olanların yüksek risk grubunda olduğu biliniyor. Hava sıcaklığının yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde gerekmedikçe dışarı çıkılmaması gerekiyor.