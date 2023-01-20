Sıcak hava nedeniyle Avrupa'da kalan göçmen kuşlar dronla görüntülendi

Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla belirlenen alanlarda çalışma yapılıyor.