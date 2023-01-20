Sıcak hava nedeniyle Avrupa'da kalan göçmen kuşlar dronla görüntülendi
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 28 sulak alanda sayım yapan kuş gözlemcilerinden biyolog Ömer Döndüren: "Bu sene fazla ördek göremiyoruz. Çünkü kuşlar sıcak havadan dolayı gelmiyor, kışı Avrupa'da geçiriyor. O yüzden bu sene kuş daha az çıkarsa şaşırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla su kuşlarına ev sahipliği yapan İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 28 sulak alanda kuşların popülasyonunu kayıt altına alıyor.
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Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla belirlenen alanlarda çalışma yapılıyor.
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Uzmanlar, Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları, İzmir Körfezi, Gölmarmara ve Bafa gölleri, Aydın Büyük Menderes Deltası, Muğla'da Baldırmaz, Köyceğiz gölleri gibi 28 ayrı sulak alanda kuş sayımı gerçekleştiriyor. Gediz Deltası'ndaki çalışmalarda ise flamingolar ön plana çıkıyor.
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