Sibirya'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin çarşamba gününden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacak soğuk ve kar yağışlı havanın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelen Aybar soğuk hava dalgasıyla birlikte soğuk ve kar yağışlı hava çarşamba günü yurda girerken, Marmara'da pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.