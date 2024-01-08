Sibirya soğukları geliyor!

Türkiye, yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

İstanbul ve Ankara gibi metropollerde yoğun kar yağışı beklenirken, kutup soğukları tüm yurdu etkisi altına alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlandığı son hava tahmin raporuna; Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası salı günü yurda giriş yapacak.

Çarşamba günü ise İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların tüm yurtta 7 ila 10 derece düşeceği çarşamba günü birçok ilimizde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Bir uyarı da AKOM'dan

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.