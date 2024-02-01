Siber suçlarda korkutucu trend: Sanal adam kaçırma
Son dönemde gündeme oturan sanal adam kaçırma, siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geldi. Bu yöntemde özel hayatına ilişkin bilginin yayılacağı tehdidiyle karşı karşıya kalan kurbanlar, çevrim içi saldırganlarca hedef alınıyor. Peki sanal adam kaçırmadan korunmanın yolları neler?
Sanal adam kaçırmada, klasik rehin alma yönteminden farklı olan şey, kişinin fiilen kaçırılmaması. Bu yöntemde özel hayatına ilişkin bilginin yayılacağı tehdidiyle karşı karşıya kalan kurbanlar, çevrim içi saldırganlarca hedef alınıyor.
Fidyeciler genellikle kurbanları, aileleri veya kendi haklarındaki bilgi ve fotoğrafları yaymakla tehdit ederek itaat etmeye zorluyor, yakınlarından fidye talep etmek için kurbanları kendilerini izole etmeye mecbur bırakıyor.
Sanal adam kaçırma suçunu işleyenler, daha sonra kurbanları görüntülü sohbet yoluyla izliyor ve ailelerinden para talep etmek için izole durumda çekilen fotoğraflarını kullanıyor.
Sanal adam kaçırma adım adım nasıl işliyor?
İlk temas: Failler ilk olarak, e-posta, anlık mesajlaşma veya telefon görüşmeleri gibi çeşitli dijital kanallar aracılığıyla mağdur veya ailesiyle iletişim kurmaya başlıyor