Siber saldırıya uğrayan FBI'ın e-posta sistemi hacklendi

Sisteme sızıldığı, FBI'ın ve diğer güvenlik uzmanları tarafından doğrulandı.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, sahte maillerin @ic.fbi.gov ile biten gerçek bir FBI e-posta adresinden gönderildiği belirtildi.

Siber saldırıdan etkilenen donanımın 'sorunun anlaşılmasından hemen sonra ivedilikle çevrim dışı moda alınmasına rağmen bunun devam eden bir durum' olduğu ve daha fazla detay verilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

E-posta spam göndericilerini ve spam ile ilgili etkinlikleri izleyen Cenevre merkezli sanal tehdit takip kuruluşu Spamhaus Project'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının "olası bir siber saldırıya karşı on binlerce e-posta gönderdiği" belirtildi.

Spamhaus'un sosyal medya hesabından paylaştığı, binlerce kişiye gönderilen elektronik postanın konu başlığı kısmında "Acil: Sistemlerde tehdit aktörü" ifadesi yer alıyor. Ayrıca e-mailin İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir imza ile sonlandığı görülüyor.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, hem FBI'ın hem de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nın olaydan haberdar olduğu belirtildi.

Bu arada e-posta sistemine sızdığını iddia eden ve olayın sorumluluğunu üstlenen bir kişi, korsanların mesajları FBI LEEP portalındaki hatalı (zayıf) kodlamayı kullanarak gönderebildiklerini aktardı.

FBI, ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor.