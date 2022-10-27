Siber dolandırıcıların yeni taktiği: Bağış tuzağı

Çok takipçili sosyal medya hesaplarını çalarak vatandaşları yardım bahanesiyle dolandıran sahtekarlar bu kez de "SMA" yalanına başvurdu.

Instagram'da "Bahtiyar" isimli bir hesabı hackleyerek takipçileriyle iletişime geçen dolandırıcılar SMA hastasına yardım etmek için bağış topladıklarını belirterek mağdur M.E'yi 7,700 TL dolandırdı.

Dolandırıcılara inanarak ailesinden ve arkadaşlarından da "bağış" topladığını belirten M.E, kendisinden ikinci kez para istenilmesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran M.E dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Özelikle çok takipçili sosyal medya hesaplarını hedef alan siber dolandırıcılar, hackledikleri hesabın takipçilerine ulaşarak çeşitli bahanelerle para istiyor.