Shiba Inu kripto piyasasını alt üst etti! Değeri %47 arttı!

Dogecoin (DOGE) para biriminin yan ürünü olan Shiba Inu (SHIB), sadece iki gün içinde yüzde 47'ten fazla fiyat artışının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak en büyük 8. dijital para birimi oldu.

Son haftaların en çok konuşulan kripto parası SHIBA Inu, 0.000088 doları görerek son 24 saatte yüzde 47 değer kazandı ve 45.9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Sert yükseliş hamlelerinin ardından büyük satışlar görüp 0.000077 dolara geri çekilse de çıktığı yeri unutmamakla ün salan Shiba Inu’de bir sıfır daha atmasına çok az bir rakam kaldı.

Şaka olarak piyasaya sürülen ve arkasında herhangi bir ünlü isim ve milyarder barındırmayan Shiba Inu’nun Dogecoin katili olduğu dile getiriliyordu.