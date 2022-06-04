Shakira ve Pique’den ortak açıklama

Kolombiyalı yıldız ve İspanyol futbolcu ortak bir açıklama yayımlayarak, “Ayrılma kararı aldığımızı doğrulamaktan üzüntü duyuyoruz. Çocuklarımızın iyi olması bizim önceliğimiz, o yüzden mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Shakira ve Pique açıklamayı, “Anlayışınız için teşekkür ediyoruz” diye bitirdi.

Çiftin birlikte iki çocuğu bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

İspanya basınından El Periodico’da yer alan haberde, Gerard Pique ile Shakira’nın ayrılık kararı aldığı belirtilmişti. Shakira’nın, Pique’yi kendisini aldattığı sırada suç üstü yakaladığı ileri sürülmüştü. Shakira’nın Pique’yle suçüstü yakaladığı kadının ise Barcelonalı genç yıldız Gavi’nin annesi olduğu söylenmişti.