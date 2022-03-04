Shakhtar Donetsk antrenörü öldürüldü

Shakhtar Donetsk genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, kulübün genç takımı antrenörlerinden birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından öldürüldüğünü sosyal medya üzerinden doğruladı.

Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.

Shakhtar şefi ayrıca Rusya halkına, Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu.

Palkin, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi çocuk koçuydu. Bir Ruıs mermisi ona isabet etti ve öldü. Rusya Ukraynalıları öldürüyor. Bu çılgınlığı durdurun! Susmayın, konuşun! Aksi takdirde, bu sizin yenilginiz olacaktır. Tüm gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi. Dünya tarihinden silinemeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen suçların suçunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız."