SGK'dan EYT'liler için yeni genelge!
EYT'nin yasalaşmasıyla SGK'ya emeklilik başvuruları yapılıyor. SGK, yayımladığı yeni bir genelgeyle merak edilen sorulara örneklerle yanıt verdi.
Hem SGK hem Bağ-Kur kapsamında çalışanların durumu, askerlik borçlanması, tarım işçileri gibi konularda merak edilenler yanıt buldu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok yasıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor.
Başvurularını bu ay içinde yapanlar ilk aylıklarını gelecek aydan itibaren alabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı.
SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalıanlar, askerlik borçlanması yapan memurler, tarim işçilerinin durumlarına ilişkin merak edilenlerin durumu netleşti.
SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR
Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.