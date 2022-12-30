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SGK'dan EYT için ek mesai!

SGK, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nin yaşanan yoğunluk sebebiyle yarın 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mesai saatlerine ilişkin açıklamada bulundu.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

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