SGK'dan emekli maaşı ve ikramiye açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu, gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.
Emekli maaşı bağlama işlemi nisan ayında bitenlerin bayram ikramiyesine ilişkin açıklama geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayramı ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.
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