SGK'dan anne ve bakıcılara 325 Euro destek müjdesi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) annelere ve bakıcılara 12 ay boyunca 325 euro destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları ve tarihi nedir? İşte destek ödemesine ilişkin merak edilen haberin detayları…
SGK yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verecek.Peki, annelere ve bakıcılara 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları ve tarihi nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.
Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon euro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."
Anne ve bakıcılar için başvuru şartları nelerdir?
AB’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.