Sezin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in son halini paylaştı

Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Sezin Erbil Instagram hesabından paylaştı.

Sezin Erbil, "“Ve işte herşeyim🤲🏼Çok soruyordunuz,sizin için biraz önce çekilmiş son hali" sözleriyle babası Mehmet Ali Erbil'in oturur haldeki son halini paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali: