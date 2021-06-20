Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da gözaltına alındı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin soruya, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

132 milyon dolar kara para aklanmıştı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.