Sezer Öztürk davasında yeni gelişme!

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve beraberindekilerin karıştığı ölümle sonuçlanan yol verme kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, firari durumdaki Sezer Öztürk, arkadaşı Ö.G. ve kavgaya karışan diğer şahısların olay günü ve sonrasındaki HTS kayıtlarını istedi.

Şüphelilerin telefon görüşmeleri incelenecek

Savcılık çelişkileri gidermek ve olayın detaylarını açıklığa kavuşturmak için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. Kayıtların, olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişime geçtiği gibi soruları aydınlatması bekleniyor.

Sezer Öztürk 1 aydır kayıp

İstanbul Çekmeköy'de, Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen olayda Sezer Öztürk ve beraberindekilerle, Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıkmıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve kavgada Halil İbrahim Genç (24) silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kayıplara karışan Sezer Öztürk ve arkadaşı Ö.G. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.