Sezen Aksu'nun şarkı sözleri hakkında kimler neler dedi?
Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözleri ile gündeme gelen Sezen Aksu'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Peki medyanın gündemine oturan olay hakkında kimler neler dedi?
Minik Serçe lakabıyla bilinen ve Türk müziğinde önemli eserlere sahip olan Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ile çok konuşuldu.
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Sosyal medyada tepki gören şarkı sözlerinde 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri birçok vatandaş tarafından dini değerlere hakaret olarak değerlendirildi.
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Türkiye'nin gündemine gelen "Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri" araştırmaları ise bu noktada hız kazandı.
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Youtube'da ilk olarak 2017 senesinde yayınlanan bu şarkıda söz müzik ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya ait olurken şarkıda geçen bazı ifadeler tepki gördü.
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