Bir zamanlar Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapan birbirinden ünlü isimler!
Şimdilerde severek dinlediğimiz, Türkiye’nin en iyi ve sevilen isimlerinden olan pek çok ünlü isim, bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaptı. İşte, o ünlü isimler…
Sezen Aksu, başarılı müzik kariyerini sürdürürken kendisi gibi birbirinden başarılı vokalistlerini de eğiterek, onları müzik kariyerlerine başlama konusunda destekledi. Peki, Sezen Aksu hangi şarkıcıları yetiştirdi? İşte, Sezen Aksu’nun yetiştirdiği şarkıcılar…
1 16
Sertab Erener
2 16
Levent Yüksel
3 16
Hande Yener
4 16