Bir zamanlar Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapan birbirinden ünlü isimler!

Sezen Aksu, başarılı müzik kariyerini sürdürürken kendisi gibi birbirinden başarılı vokalistlerini de eğiterek, onları müzik kariyerlerine başlama konusunda destekledi. Peki, Sezen Aksu hangi şarkıcıları yetiştirdi? İşte, Sezen Aksu’nun yetiştirdiği şarkıcılar…