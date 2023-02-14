Seyyar tuvalet bölgede çözüm sağlıyor!

AjansHaber-Melissa Tozan

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından bölgede temiz su ve hijyen malzemeleri ile tuvalete erişimin kısıtlı olması halk sağlığı açısından riskleri beraberinde getiriyor.

İstanbul’da 50 yılı aşkın plastik imalatı sektörüyle uğraşan Burhan Kır, deprem bölgesindeki tuvalet ihtiyacının giderilmesi için ürettiği seyyar tuvaletleri ücretsiz olarak gönderiyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan firma sahibi Burkan Kır, “Biz 50 yıla yakın plastik imalatıyla uğraşan bir firmayız ve inancımız dışında hareket etmemeye çalışıyoruz. Faizi iş yerimize girmemiştir. Biz zekatımızı ödüyoruz.” dedi.

Yaptığı yardımları bir fırsat olarak gören Kır, “Bizim için en büyük mutluluk insanlara bir şekilde yardım edebilmek. Yardımlarımı hem bu yolla hem de AFAD üzerinden gerçekleştirdim. Tek dileğimiz insanların işine yarasın, dertlerine deva olsun. Allah bu afetlerden hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Firmanın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Habibe Keleş, ürettikleri seyyar tuvalet hakkında bilgi verdi.

“Sahada çalışan görevliler büyük ihtiyaç duyuyor”

Firmanın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Habibe Keleş, “Fabrikanın günlük üretim kapasitesini 4000 adete çıkardık. Sahadan çok sayıda talep alıyoruz. Bu tuvaletlere sahada çalışan görevliler büyük ihtiyaç duyuyor. Bugün de 2000 adet tuvaletimizi Fatih Belediyesi eliyle bölgeye ulaştıracağız.” Açıklamasında bulundu.

Bize kim ulaşıyorsa bu tuvaletlerden göndereceğiz diyen iletişim Keleş, üretim adeti hakkında belirli bir sınırlama koymadıklarını ifade etti.

“Tek şartımız israf edilmesin”

Tek şartımız israf edilmeden, ihtiyaç dahilinde kullanılacağının belirtilmesidir diyen Keleş, “Burada bizim yapamadığımız şey, çöp poşeti ve nakliye hizmetini biz üstlenemiyoruz.” dedi.

“Salgın hastalıklar ciddi tehlike oluşturuyor”

Salgın hastalıklar afetin ilk haftasından sonra ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirten Habibe Keleş, “Afetin ilk 2 ya da 3 gününde insanlar böyle bir ihtiyacın varlığından haberdar değildi. Belediyelerin paravan şeklinde gönderdikleri tuvaletlerin daha ilk günden kullanılamaz hale geldiğini öğrendik” dedi.

Geçici süreç için işe yarayacak

Keleş, “Üretilen tuvalete 55*60 ebatında toprakta çözünebilen bir poşet geçirildiğinde, kullanımın ardından bağlanarak kazılan bir çukurun içine bırakılabiliyor. Böylece toprak üstü hijyenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Diğer türlü paravanla çevrilen portatif tuvaletlerde hafif bir çukur kazılıyor ve o hafif çukur da bu ihtiyacı kaldırmıyor. Alt yapı sürecinin sağlıklı bir şekilde yeniden işlenene kadar en azından 10-15 günlük sürede bu perişanlık sürecinde çok işe yarar.” İfadesini kullandı.

Seyyar tuvalet Rusya’da da kullanılıyor

Ruslar yazlık bölgesinde kullanılıyorlar. Tuvaletler, kamplar, pikniklerde kullanım alanları arasında bulunuyor.