AjansHaber.com.tr Dünya "Şeytan Ayetleri"nin yazarına bıçaklı saldırı

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, New York’ta bir konferansta saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown’da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.

Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

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