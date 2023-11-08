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Seyir halindeki İETT otobüsü yandı!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsü bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören İETT şoförü, otobüste bulunan yolcuları tahliye etti.

Seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören İETT şoförü otobüste bulunan yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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