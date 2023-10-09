Seyir halindeki cip yandı!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki bir cip bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AAD 001 plakalı cip, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyrederken motor bölümünden alev aldı.
Aracı yol kenarına park eden sürücü, çevredeki esnafla alevlere müdahale edip durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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