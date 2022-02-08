Seyhan Soylu, canlı yayında Derya Büyükuncu'ya kemik attı
Flash TV moderatörü Sehan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından 'helva' paylaşımı yapan Derya Büyükuncu'ya kemik fırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından, sosyal medya hesabından "helva" paylaşımında bulunan Büyükuncu'ya tepkiler yağmaya devam ediyor.
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Flaş TV'de ekranlarında yayınlanan "Al Sana Haber" isimli programda moderatörlük yapan Seyhan Soylu, canlı yayında Büyükuncu'ya kemik fırlattı.
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Seyhan Soylu, Büyükuncu’ya ateş püskürdü ve “Köpeklerin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı” dedi.
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Canlı yayında yanında getirdiği kemiği masanın üstüne fırlatan Soylu şunları söyledi:
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