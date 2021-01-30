Şevval Sam ile annesi Leman Sam ceza yedi!

Şevval Sam, önceki akşam pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti. Anne-kız muhabirlerin soruları yanıtsız bıraktı.

BAŞKA İSİMLER DE YASAKLARI DELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine tanınmış simaların kapalı olması gereken restoranlarda yemek yediği ortaya çıkmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski futbolcu Tanju Çolak da yakayı ele veren isimlerden olmuştu. Hem yasakları delen isimlere hem de servis açan restoranlara para cezası yazılmıştı.