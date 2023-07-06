Şevkin: “Orta hasarlı bina sahipleri tedirgin”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen depremzedelerin sorunlarının çözülmediğini savundu.

Depremden sonra daha çok ağır hasarlı yıkık binalar üzerinde durulduğunu, ancak orta hasarlı binalara ilişkin atılan adımların çok yetersiz olduğunu dile getiren Şevkin, hükümetin orta hasarlı binaları güçlendirme işlemi yapmadan yıkıp yeni bina yapılacağına dair açıklamalarda bulunduğunu, ancak bu konuda hangi işlemlerin yapıldığını bilmediklerini belirtti.

Bu konuda atılacak adımların açıklanmasını isteyen Şevkin, "Belirsizlik nedeniyle çaresizlik içerisinde bekleyen orta hasarlı bina sahibi vatandaşların şikayetleri ve tedirginliği her geçen gün artmaktadır. Ya bu binaları yıkın ya da onaracaksanız onarın. İnsanlar eşyalarını alamıyor, barınamıyor. Kira ödemekte güçlük çekiyor. Ayrıca ağır-orta-az hasarlı binalar için ödeneceği vadedilen 10 bin liranın, hak sahiplerinin tamamına ödenmediğine dair şikayetler iletilmektedir." diye konuştu.