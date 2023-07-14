Şevkin: “Afet ve Acil Durum Bakanlığı kurulmalı”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 1900 ile 2023 yılları arasında toplam 228 büyük depremin meydana geldiğini, resmi verilere göre 137 bin 545 insanın bu depremlerde yaşamını yitirirken 1 milyon 72 bin 489 binanın yıkıldığının ya da ağır hasar aldığının tespit edildiğini söyledi.

AFAD ile afet riskini azaltmanın, ölümleri durdurabilmenin, ekonomik kayıpları bitirebilmenin imkanının olmadığının 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ile sonrasında Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde açıkça görüldüğünü ifade eden Şevkin, "İklim değişikliğinin de etkisi göstermektedir ki depremin dışındaki doğa olayları da yoğun bir afet oluşumuna neden olmaktadır. Depremin yanı sıra diğer afetlerin de tek elden yönetilmesi açısından Afet ve Acil Durum Bakanlığı kurulmalıdır." dedi.

Şevkin ayrıca, bilim insanlarınca beklenen olası büyük depremler öncesi, deprem alanlarında kentsel dönüşümle yapıların iyileştirilmesinde zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.