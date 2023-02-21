Japonlar 4 yaşındaki pandayı eşleşsin diye Çin'e gönderdi

Dev bekar panda Xiang Xiang, iki çalışanının eşliğinde hayvanat bahçesinden alınarak kamyonla Narita Havaalanı'na götürüldü ve burada Çin'in Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı'na giden bir charter uçuşuna bindirildi.

The Japan times'da yer alan habere göre hayvanat bahçesi müdürü Yutaka Fukuda, "Bu kadar çok insanı mutlu ettiği için ona teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Xiang Xiang sabah 7:10 civarında hayvanat bahçesinden yavaşça çıkarılırken, tesisin çevresinde büyük kalabalıklar toplanırken personel veda etti.

Her iki ebeveyni de Çin'den ödünç aldığı için, ülke kendilerinden doğan tüm yavruların mülkiyetini elinde tutuyor. Babası Ri Ri ve annesi Shin Shin'in çocuğu olarak Haziran 2017'de hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Xiang Xiang, Ueno Hayvanat Bahçesi'nin doğal olarak gebe kalan ilk dev pandasıydı.

Tokyo'daki Çin Büyükelçiliği, pandaların Japon toplumunda geniş çapta dostluk ve iyi niyet uyandırdığını, her iki ülke halkının kalplerini birleştirdiğini söyledi ve diğer pandaların Çarşamba günü Wakayama Eyaletindeki bir hayvanat bahçesinden Çin'e iade edileceğine atıfta bulundu.

Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "en sevimli 'dostluk habercisi' için minnettar olduklarını" ve Japonları pandaların yaşayacağı Sichuan Eyaletine davet etmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.

Tokyo hükümetine göre panda, yaklaşık beş buçuk saatlik uçuşun ardından Sichuan Eyaletindeki dev panda araştırma merkezine götürülecek ve burada nihai varış noktasına karar verilene kadar karantinada tutulacak.

Beş yaşındaki panda, 1,3 metre boyunda, 1,7 metre uzunluğunda ve 1,1 metre genişliğindeki bir kafeste yolculuk edecek.

İnsanlar, Salı günü Çin'e uçmadan önce bir kamyonla Narita Havaalanı'na giden dev panda Xiang Xiang'a veda ediyor.

Uzmanlar dişi pandaların üreme çağına 3,5 ila 4,5 yaş aralığında ulaştığını belirtiyor. Hayvanat bahçesi yetkilisi Naoya Ohashi, "Bu onun ilk uzun mesafeli yolculuğu. Xiang Xiang için en önemli şey iyi bir eş bulması" diye konuştu.