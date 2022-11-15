Sevilla Marcao'dan sonra Nelsson için devrede!

La Liga temsilcisi Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı bitmiyor. Sezon başında Danimarkalı savunmacıyı transfer etmek için uğraş veren ancak başarılı olamayan İspanyol ekibinin devre arasında yeniden harekete geçebileceği aktarıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, İspanyol kulübü Sevilla'nın sportif direktörü Monchi’nin izlediği Danimarkalı oyuncu için Teknik Direktör Jorge Sampaoli’den de onay geldiği belirtildi.

Bilindiği gibi Nelsson’un sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Danimarkalı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.