Sevilla kalecisi Dmitrovic'e yumruklu saldırı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Sevilla, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen PSV'yi toplamda 3-2'lik skorla elemeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında PSV'ye konuk olan Sevilla'nın Sırp kalecisi Marko Dmitrovic, PSV taraftarının saldırısına uğradı.

Karşılaşmanın oynandığı sırada bir PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic’e saldırdı.

Sevilla’nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi.

Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkarttı.

Taraftar saldırdığına pişman oldu

Maçın sonuna doğru Hollandalı ekibinin bir taraftarı sahaya girip Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.

Marko Dmitrovic, darbeye rağmen ayakta kalarak taraftarı kavrayıp yerden yere vurdu. İki takımın futbolcuları, taraftarı kalecinin elinden zor kurtardı.

"Kendimi savunmak zorundaydım"

Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.