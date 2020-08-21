Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık oldu. Hapsi istenen oyuncu, önceki gün evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

6 DİKİŞ ATILDI

Ünlü oyuncu dün sabah Ulus'taki özel bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

BAŞROL OYNADIĞI DİZİDEN AYRILDI

Ozan Güven, yaşadığı olaylardan sonra rol aldığı "Babil" dizisinin kadrosundan da ayrılmıştı. Güven'in yerine geçecek ismin Onur Saylak olduğu açıklandı.