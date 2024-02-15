Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü

Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu. Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.