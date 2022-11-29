Sevgili İzmir filmi tepki topluyor!
Bir süre önce gösterime giren “Sevgili İzmir” adlı filim tepki topluyor. Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası İzmir’i anlatan filimde Türklerin kötüleyerek, kara propaganda yapılıyor.
Yunanistan’da vizyona giren devlet destekli Sevgili İzmir filmine Ege adalarındaki Türklerden ve Türkiye’den sert tepki geldi. Filmin Türkleri ve Türkiye’yi kötülediğini, halklar arasında düşmanlık oluşturmaya yönelik olduğu belirtilerek kınama açıklaması yapıldı.
Özellikle sosyal medya üzerinden “Yunanistan'ın, Türkiye karşı asılsız iddialarına ABD'nin verdiği destek” olarak belirlenen olayın tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.
8 Aralık'ta 2022 tarihinde ABD'de vizyona girecek olan ABD-Yunan ortak yapımı "İzmir'e Barbarlar geldi" başlıklı film, İzmir'de Türkiye'nin soykırım uyguladığı iddiaları üzerine kurulu ve kara propaganda amaçlı olarak özellikle hazırlandığı ifade ediliyor.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan devlet desteği ile çekilen ve seyirciyle buluşan ‘Sevgili İzmir’ adlı filmin Türkleri ve Türkiye’yi kötü göstererek halklar arasında dostluğa değil düşmanlığa hizmet ettiğini söyledi.