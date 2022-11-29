Sevgili İzmir filmi tepki topluyor!

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan devlet desteği ile çekilen ve seyirciyle buluşan ‘Sevgili İzmir’ adlı filmin Türkleri ve Türkiye’yi kötü göstererek halklar arasında dostluğa değil düşmanlığa hizmet ettiğini söyledi.