Sevenleri Maradona için meydanlarda

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Başkent Buenos Aires'in merkezinde toplanan yüzlerce kişi, Maradona'nın ölümüne sebep olanların cezalandırılması çağrısında bulundu.

GÖSTERİYE MARADONA'NIN KÜÇÜK OĞLU VE KIZLARI İLE ESKİ EŞİ DE KATILDI

Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahının bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.