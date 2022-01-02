Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı

Türkiye'de cezaevinden firar ettikten sonra Yunanistan'a yerleşen yazar Sevan Nişanyan'ın perşembe günü Sisam Adası'nda tutuklandığı ortaya çıktı.

Sevan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" olduğunu iddia etti.

Nişanyan'ın Yunan vatandaşı ile evli olması nedeniyle aldığı oturumun 29 Aralık'ta yenilenmediğini belirten İra Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyanı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" dedi.

"Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak" diyen Tzourou, Nişanyan'ın "Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak" ifadelerini kullandı.

Yunan mahkemeleri, siyasi görüşleri nedeniyle takibata uğrayan yabancıları normal koşullar altında Türkiye'ye iade etmiyor.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası alan ve üç yıl cezaevinde kalan Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden firar etmişti. Yunanistan'a yerleşen Nişanyan, bu ülkeye siyasi iltica talebinde bulunmuştu.

Nişanyan, 2013 yılında da Muhammed peygambere hakaret ettiği gerekçesiyle 13,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.