Servisçi ve taksiciler İBB önünde toplandı

Taksici ve servisçilerin konvoyu havadan görüntülendi. Günlerdir tartışma konusu olan plaka ve diğer uygulamalar nedeniyle İBB önünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Saraçhane'den son dakika ayrıntıları.

Taksici ve servisçiler yaşadıkları sorunlarını dile getirmek üzere İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde basın açıklaması için toplandı. Taksici ve servisçilerin konvoyu havadan görüntülendi.

İşte Saraçhane'den ayrıntılar;

İBB ÖNÜNE GELDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasını protesto amacıyla taksici ve servisçiler konvoy halinde Saraçhane'de bulunan belediye binası önüne gelerek eylem yaptı.

İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan taksici ve servisçiler, Vatan Caddesi'nde buluştuktan sonra konvoy halinde İBB binası önünde geldi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Taksiciler yarın gerçekleşecek olan UKOME toplantısı öncesi burada açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri İBB önünde eylem yaptı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçülerinin eylemi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri eylem yaptı.

Pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis minibüsçüsü "Tahdit sözünüz tehdit oluyor" sloganıyla İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"TAHDİT TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir servisçi, "Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi.