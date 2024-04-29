Sertab Erener’in estetikli hali görenleri şaşırttı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener’in estetikli hali sosyal medyada çok konuşuldu. Erener’in yeni halini görenler “Sertap Erener estetik mi yaptırdı?”, “Sertap Erener hangi estetikleri yaptırdı?” sorularını soruyor. Peki, Sertap Erener estetik mi yaptırdı? Sertap Erener hangi estetikleri yaptırdı?