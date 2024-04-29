Sertab Erener’in estetikli hali görenleri şaşırttı!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener, Her Dem Akustik adlı albümündeki şarkılarına çektiği kliplerini yayınladı. Erener'in klibindeki son hali görenleri şaşkına çevirirken, ünlü şarkıcının estetikle değişen yüzüne sosyal medyada 'Ne Sertab kalmış ne de Erener' yorumları yağdı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener’in estetikli hali sosyal medyada çok konuşuldu. Erener’in yeni halini görenler “Sertap Erener estetik mi yaptırdı?”, “Sertap Erener hangi estetikleri yaptırdı?” sorularını soruyor. Peki, Sertap Erener estetik mi yaptırdı? Sertap Erener hangi estetikleri yaptırdı?
“Kime Diyorum” “Sevdam Ağlıyor” ve “Mecbursun” adlı şarkılarını da yeniden yorumladığı Her Dem Yeşil adlı akustik albümündeki şarkılarına çektiği kliplerde Erener’in yüzündeki değişiklikler dinleyiciler tarafından dikkat çekti.
59 yaşındaki Erener’in kliplerdeki estetikli halleri sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada çok konuşulan Sertab Erener’in değişimi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seda Sayan’a benzetildi.