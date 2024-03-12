Sertab Erener yeniden Eurovision'da!

2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul'da verdiği konserde müjdeyi verdi.

İsveç'e gidiyor

Erener, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması için bu yılki ev sahibi İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için özel bir gösteri hazırladığını belirtti.

Farklı bir versiyonunu okuyacak

“Bu yıl Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile ‘Everyway That I Can’ üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu mayıs ayında paylaşacağız” dedi. 'Everyway That I Can’ şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın imzası vardı.