Ünlü rapçinin acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Rap müziğin ünlü isimlerinden ve ülkemize rap müziği duyuranlardan biri olan Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.
Türkiye'nin rap müziği dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan Sagopa Kajmer'in (Yunus Özyavuz) annesi Serpil Özyavuz, uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.
SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Özyazvuzun annesinin cenazesinin Rasathane Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.
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