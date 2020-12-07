Sermiyan Midyat: "ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım"

İş görüşmesi için Amerika'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı.

Amerika'da yaşayanların koronavirüse karşı tedbirsizce davrandığını belirten oyuncu, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı anlattı.

"HERKES SOKAKLARDA, HERKES DİP DİBE"

Ülkenin pandemi konusundaki tutumu karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Midyat, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe, havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde, kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır.

"MEMLEKETİMİN KIYMETİNİ ANLADIM"

Söylemek istediğim şu ki; Hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlemle tespittir."