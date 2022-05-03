Seriyi 2-0'a getiren turuncu-beyazlılar, ligi üçüncü sırada tamamladı

Bu galibiyetle seriyi 2-0'a getiren Eczacıbaşı Dynavit, ligi üçüncü sırada tamamladı ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya Türk Hava Yolları iyi başladı. Eczacıbaşı Dynavit, 11. sayıda Saliha ile eşitliği yakalarken, Boskovic'in sayılarıyla öne geçti ve seti 25-22 kazandı.

İkinci set 18. sayıya kadar karşılıklı ataklarla sürdü. Son bölümde daha etkili olan turuncu-beyazlılar, seti 25-19 önde kapattı.

Final setinde konuk ekip etkili olsa da 12-8'den geri gelen Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın blok sayısıyla skoru dengeledi. Bloklarda etkili olan ev sahivi takım, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.