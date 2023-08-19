Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu!

Tatil için ailesiyle birlikte Manavgat’a gelen Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Noor Wali (43), Manavgat'ta ırmak kenarında bulunan bir restoran önündeki iskeleden ırmağa girdi.

Saniyeler sonra suda çırpınmaya başlayan Wali, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Birimi’ne bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Sualtı Arama Kurtarma ekibi dalgıçları, İngiliz turistin cenazesini suya girdiği noktada bulurken, Wali’nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İngiliz turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.