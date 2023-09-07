Seri katilin evinden onlarca ceset çıktı!

Afrika ülkesi Ruanda’da kan donduran bir olay yaşandı.

Başkent Kigali’ye bağlı Kicukiro banliyösünde polis, 34 yaşındaki Denis Kazungu isimli bir adamın kirasını ödememesi üzerine evde tahliye çalışmalarına başladı.

10'dan fazla kadının cesedine ulaşıldı

Polis söz konusu evin mutfağında yaptığı incelemelerde çoğunluğu kadın olmak üzere 10’dan fazla kadının cesedine ulaştı.

Gözaltına alınan 34 yaşındaki seri katilin suçunu itiraf ettiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Daha önce de gözaltına alınmış

Seri katilin geçtiğimiz Temmuz ayında bazı kadınları soyduğu, cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ancak suçlamalar hakkında yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı belirtildi.