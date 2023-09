Serhan Çetinsaya anlattı; "Sergio Ramos ile anlaşmıştık"

Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, "Ben Beşiktaş'a veda etmiyorum, sadece mevcut yönetimden ayrılıyorum. Beşiktaşlı doğulur ve ölünür. Bu bir tercihtir" dedi.

Her zaman Beşiktaş camiası içinde yer alan bir insan olduğunu belirten Serhan Çetinsaya, "Ekim 2019'daki seçimden sonra pandemiye kadar icra kurulunda görevliydim. Daha sonra kadın basketbol şubesi sorumlusu oldum. Mayıs 2022'de yeni yönetimde göreve geldik. Benim 15 Haziran'da Beşiktaş'ın bütün borçlarını sıfırlayamayı hedeflediğim bir projem vardı. Yönetime girme hayalim de buydu. Bundan dolayı yönetici olmak istedim. Çok ön planda olmak istemedim. Yönetici olarak seçildikten 5 ay sonra sosyal medya hesaplarıma Beşiktaş asbaşkanı yazdım. Hatta bana titlenı beğenmiyorsun falan denildi. Bu koltuklar geçici koltuklar, o zaman öyle uygun görmüştüm. Beşiktaş'ta yaptığımız işler konuşulsun istedim. Gayrimenkul konusunda Beşiktaş'ın çok ciddi dosyası vardı. Nevzat Demir'in sorunlarını çözdük bu benim için 10 transfere bedeldir. Tesisin 20 milyona yaklaşan borcu vardı. Güzel bir indirim aldık ve 120 ay vadelendirdik. Tesisi kaybetme tehlikesinden kurtulduk. Pendik'te kürek şubesi için denize 0 bir arsa tahsisi yaptık. Burada amacımız hem kürek şubesini faaliyete getirmek hem de Beşiktaş'a gelir sağlamaktı. Sürecin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi beklemek ve takipsizlik. Bunu şu anki dönem için konuşmuyorum. Akatlar'da 10 yılı aşkın süredir bir halı saha sorunu var. İnşallah kısa zamanda onu da atlatmış olacağız. Güzel bir örnek vermek istiyorum. Akatlar'da 2009 yılında yıllık 30 bin liraya gel büfeyi işlet diyoruz. Sözleşmeler yıl sonunda kendisi yenileniyor. 10'uncu yılın sonunda davaya taşınabilir. Farkında olunmadığı için o kiracı, o dönemki kirasıyla bu zamana kadar gelmiş. Rakamlar ortaya çıkınca teşekkür etti, başka bir arkadaşa kiralamak için girişimlere başladık. Herkes Beşiktaş'ın sırtından geçinenleri görsün. Kartal Yuvamızı da işletiyor. Akatlar 2, 3 branşa hizmet ediyor. Orayı spor kafesi yapmak gibi bir hedefimiz vardı. Belki ilerleyen süreçte bu da olur. Beşiktaş'ın gençlerine hizmet edecek bir alan haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş halkın takımı, alan değil veren olmak gerekiyor"

Fulya'daki benzin istasyonu ve Çilekli Tesisleri'nin durumlarıyla ilgili de konuşan Çetinsaya, "Kongre üyesi olduğumdan beri konuşulan bir konu. Akaryakıt istasyonu. Burası 90 bin TL kira ödüyor Beşiktaş'a. Mevcut işletme bize ödediğinin 2, 3 katını kazanıyor ama maalesef Beşiktaş kazanamıyor. Beşiktaşlı olup, Beşiktaş'a dava açmanın değerlendirmesini size bırakıyorum. Çilekli Tesisleri; İBB tarafından, Beşiktaş Belediyesi'ne, oradan da kulübümüze verilen bir alan. Daha sonra bir koleje kiralanan bir alan. Kolej faaliyete girmiş. Ancak 5 yıldır oradan hak ettiğimiz, almamız gereken kirayı alamıyoruz. Beşiktaş halkın takımı, alan değil veren olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hayalim Beşiktaş'ın borçlarını sıfırlamaktı"

Hayalinin Beşiktaş'ın borçlarını sıfırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Çetinsaya, "Beşiktaş'ta işleyen bir hantal düzen var. Bu tartışılır. Bu benim haddime değil. Nevzat Demir Tesisleri'nde, bu tesisimizin geriye doğru büyümesi konuşuldu. Projeler geliştirildi. Ben tesislerin içine U19 takımının A takıma entegrasyonu için bir proje çalıştım. Bu projenin maliyeti 8 milyon TL'ydi. Şimdi yapmak istesek 60 milyonun altında yapamayız. Nevzat Demir'i ziyaret ettik, seçimden hemen sonra. 5 dakikada bize 400 bin dolar verdi. Biz de onunla 3'üncü sahaya yaptık. Hayalim Beşiktaş'ın borçlarını sıfırlamaktı. Bu borçlarla ve gelen spor yasasıyla iş yönetilebilirlikten çıkıyor. Ben de bu doğrultuda 15 Haziran 2022'de startını verdiğim bir proje. Borçsuz bir Beşiktaş'ı tüm gelirlerini kullanabilen, futbolcu transferinde limitleri aşma konusunda sürdürülebilir bir projeydi. Bu süreçte, projeye hazırlandık. Onaya gitmemize yakın deprem oldu. Deprem sürecinde Beşiktaş en çok çalışan kulüptü. En çok hizmet üretendi. Bu süreçte biri Kahramanmaraş'ta biri Antakya'da olmak üzere çadır kent kurduk. Yapımı devam eden okullar var. Öğrenciler kayıtlarına başlayacak. Ekim'in ilk ya da ikinci haftasında resmi açılışları olur diye ümit ediyorum. Beşiktaş armasına yakışan okullar oldu" diye konuştu.

"Akaretler'deki plaza 2025 yılına kalmadan 5 yıldızlı otel olacak"

Akaretler'de yer alan eski kulüp binasının yakın zamanda 5 yıldızlı bir otel olacağını dile getiren Çetinsaya, "Bizim Beşiktaş Plaza'mız var. Deprem sürecinde içinde olan kiracımız, sözleşmesini feshetti. Sağlam ya da değildir denilemiyor. Güçlendirmeye ihtiyacı var. 2025 yılına kalmadan 5 yıldızlı bir otel olacak orası. Bunun dışında Çanakkale'de bir projem vardı. Beşiktaş tatil köyü. Proje yüzde 50 hazır. İnşallah takipçisi oluruz, gün yüzüne çıkarmak nasip olur" dedi.

"Beşiktaş'a veda etmiyorum"

Sadece mevcut yönetimden ayrıldığını söyleyen Serhan Çetinsaya, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Beykoz'da bir futbol köyü gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine 6 dakika. Fırat Fidan yönetiminde gönüllü çalışan insanlarla güzel bir proje çıkarttık. İçinde maçların da oynanabileceği, okulun da olacağı bir proje. Kompakt bir yapı oldu. Burada benim bir sözüm vardı. O sözümü unutmadım. Bir tane sahaya Mühendis Oktay'ın adını vereceğiz demiştim. Bu sözümün arkasındayım. Ben Beşiktaş'a veda etmiyorum, sadece mevcut yönetimden ayrılıyorum. Beşiktaşlı doğulur ve ölünür. Bu bir tercihtir."

"Ramos'un kazandırılması Beşiktaş'ın dünya vitrinine geri dönmesiydi"

Sergio Ramos ile 18, 19 gün süren görüşmeler sonunda anlaştıklarını dile getiren Çetinsaya, "Sponsorluk konusu. Sponsorluk benim asli görevim değildi. Ben burada destek vermem gerektiğini hissetmemden dolayı ön ayak oldum. Transfer de benim asli görevim değildi. Başkan görev verdi, elimden geleni yaptım. Ramos konusu var. Ramos benim için bir futbolcu transferi değildir. Yaklaşık 25 kupası olan kariyeri ortada bir profesyonel. Bu sporcunun kazandırılması Beşiktaş'ın dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu bir vizyon projesiydi. Ben işe bu odaklı bakıyordum. Anlaştık, sonrasında olmadı. Keşke olsaydı, kısmet değilmiş. Kendisine 18, 19 gün Beşiktaş'ı, taraftarı anlattım. Kendisini etkileme noktasında liste yaptık. Para ikinci plandaydı. 27 milyon teklifi vardı onu değerlendirmedi bile. Ramos için bizim haricimizde 6 takım yarıştı. Galatasaray da bu sürecin içindeydi. İlhan Mansız vasıtasıyla Guti, daha sonra da antrenörleri aynı olduğu için Gökhan Töre dahil oldu. Beşiktaş'ı, taraftarı anlattıktan, yeşil ışığı aldıktan sonra para konuşmaya başladık. Bizim verdiğimizden daha azına Sevilla'ya gitti. Ramos ile anlaşmamız, 1+1 yıldı. Birinci yılın sonunda Beşiktaş'ın tek taraflı feshi hakkı vardı. Mali açıdan ilk yıl, ikinci yıla göre bir tık daha fazlaydı" ifadelerini kullandı.

"Sponsorluk konusunda sadece 6 günlük bir çalışma oldu. 3 firmadan ön onay almıştık"

İspanyol stoper ile yapılan anlaşmanın detaylarını da aktaran Çetinsaya, şöyle konuştu:

"Anlaşmamız 4+1+5+ 500 bin Euro şeklindeydi. Futbolculuk için 4 milyon Euro, serbest oyuncu olduğu için 1 milyon Euro imza parası, 6 milyon Euro'yu Beşiktaş olarak ödemiyorduk. UIusal ve uluslararası sponsorlarla reklam filmi çekmeyi düşündük. Sponsorluk konusunda sadece 6 günlük bir çalışma oldu. 3 firmadan ön onay almıştık. Sporcunun sosyal medyadaki tek bir paylaşımı 242 bin Euro. Böyle bir şahıstan bahsederken Türkiye'nin de birçok markası olduğunu düşündük mü, İspanya'nın futbol büyük elçisi olduğunu, efsanevi kaptanlardan biri olmasını düşünürseniz 6 milyonu kolayca çıkartabilirdik."

"50 Milyon euro gibi bir maaliyet doğru"

Ramos'un maliyetinin 50 milyon Euro'yu bulacağını doğrulayan Serhan Çetinsaya, "Sürece ağabeyiyle başladık. Sonrasında ara bulucu menajer ile devam ettik. Belirli bir süre Lima ile devam ettik. Günün sonunda 21 ya da 22 Ağustos'ta transferde olumlu haberi aldık. Hayırlı olsun cevabını aldık. Hatta menajerlik şirketlerine ödenecek paranın vadelerini bile konuştuk. 4 sözleşmeyi de avukatlar aracılığıyla hazırladık. En son Madrid'in 90 kilometre dışında yaşadığı bir evi var, oraya davet etti. Futbolculuğunu tartışmayacağınız bir insan. 37 yaşında birisi ama yaptığı idman temposunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Süper Lig'de kondisyon konusunda ilk 3'te olacağını düşünüyorum. 2 gol daha atarsa tarihin en golcü stoperi olacak. 25 gol atacağına inandığı için yüksek bir bedel koymak istedi. 50 milyon Euro gibi bir maaliyet doğru. Bizim değil sponsorların kasasından çıkacak bedel. 40'ar maç oynaması sonrasında, Konferans Ligi'nde belirli bir noktaya gidilmesi halinde 48.4 milyon Euro gibi bir maaliyeti olacaktı. Belirli bir kısmı Beşiktaş'ın üstünde kalmayacaktı. Ramos'u 1 yıl oynattığımız noktada kasamızdan çıkacak total maliyet 8 milyon Euro'ydu. Daha sonrasında yapılacak organizasyonlarla da kasamıza 5 milyon 67 bin Euro gelecekti. Yani Ramos'un maaliyetini 3 milyon Euro gibi olacaktı. Sevilla ile 1.5 milyon Euro'ya anlaştı gibi şeyler dolanıyor. Bunların yakından uzaktan alakası yok. Ancak altyapısından çıktığı bir kulüpte tabii ki bizden aşağı bir fiyata oynaması normal. Guti'ye, İlhan Mansız'a, Gökhan Töre'ye teşekkür ediyorum. 18, 19 gün gece gündüz uğraştık. Kısmet değilmiş. Ayrıca Zaynitdinov'a emek verdim. Gittik, konuştuk, aldık. Zor bir kulüpten, zor şartlarda görüşmeler yapıldı. Ancak o transferde aslan payı Ceyhun Kazancı'nındır. Büyük emek onundur. Zaynitdinov, Beşiktaş'a hizmet edecek, efendi, 10 numara bir çocuk" sözlerini sarf etti.

"Beşiktaş başkanlık makamıza yapaılacak saygısızlık kabul edilemez"

Her transferin risk taşıyabileceğini dile getiren Serhan Çetinsaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yönetimin içinde fikir ayrılıkları olması kadar doğal bir şey yok. Aramızda jenerasyon farkı var. Herkes aynı vizyonda olursa sadece tek bir yere bakarız. Her transfer risk taşır. Ramos transferinin doğru olduğuna inandım her zaman. Premier Lig'de bir takım 100 milyona aldığı bir oyuncuyu bedavaya elden çıkartıyor. 1 milyon Euro'ya aldığını 150 milyon Euro'ya satabiliyor. Beşiktaş'ta efendilik bizim önceliğimizdir. Kol kırılır yen içinde kalır demek istiyorum. Başkanlık, yöneticilik kutsal makamlardır. Bu bazı insanlara kısmet olur. Makama saygı duymak zorunluluktur. Aksi herkese zarar verir. Haklı eleştiriler her zaman baş tacı fakat Beşiktaş başkanlık makamına yapılacak saygısızlık kabul edilemez."

"Hak helalliği almak istedim"

Galatasaray ile ilgili sosyal medyada yaptığı bir paylaşım hakkında da konuşan Çetinsaya, "Beşiktaş yöneticisinin yapmaması gereken bir hareketti. Heyecanıma yenik düşmüş olabilirim. Karşımızdaki büyük bir camiadır. Onun için hak helalliği almak istedim" dedi.

"Türk spor tarihinin gelmiş en büyük anlaşmasını yaptık"

Stat sponsorluğu konusunda sosyal medya hesabından yaptığı kum saati paylaşımına da açıklık getiren Çetinsaya, "Kum saati heyecanımızın yansımasıydı. Beşiktaşlılarla paylaşmak istedim. Türk spor tarihinin gelmiş en büyük anlaşmasını yaptık. Bildiğim kadarıyla bir Premier Lig ekibinin stat için aldığı en yüksek bedel 18 milyon Euro. Bu onun da üstünde bir rakam. Bir Rus şirketi, ben 3 kere günü birlik gittim, görüştüm. Rusya'da siyasi bir kriz var. Bahsettiğimiz şirket bir devlet şirketi. Ben hemen olsun istiyorum ama görüşmeler Aralık 2022'de başladı. Tek amacım vardı, isimlerden bağımsız Beşiktaş'ın kasasına daha fazla para girsin ve her zamanki gibi en büyük biziz, en fazlayı biz aldık demekti. Ancak siyasi gerekçeleri var. Bazen kısmetinizde olmayınca olmuyor. Ben de çok üzüldüm. Çok fedakarlık yaptık, kısmet değilse olmuyor. Taraftarın sesini her zaman duymak istedim. Taraftara kulağımızı kapatamayız. Her zaman taraftar - yönetici ikilemini ortadan kaldırmak gerektiğini savundum. Taraftar - yöneticilik ikilemi Beşiktaş'ı bölüyor. Tek yumruk olmayı becerirsek, Beşiktaş camiasının önünde arkasında duracak hiçbir güç yok" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'a hizmet için bir koltuğa ihtiyaç yoktur"

Bazı konularda kırgınlıkları olduğunu belirten Serhan Çetinsaya, "İstifam kabul edildi. Bazı konularda kırgınlıklarım var. Sayın başkandan da tek bir şey istedim. Stada dahil gelemeyen yöneticilerden olmak istemiyorum dedim. Arka planda Beşiktaş'a hizmet etmemin yolunu açın dedim. Bundan sonra arka planda hizmet etmeyi devam ettireceğiz. Beşiktaş'a hizmet için bir koltuğa ihtiyaç yoktur. İçeride bazı dedikodular oldu, lakin başkanımız neşteri ortaya koymuştur. Emin olmadığımız şeyleri konuşmak bize yakışmaz. Herkesle sarılarak ayrıldım. Bu sadece yönetimden ayrılış, Beşiktaş'tan ayrılış değil. Belli mi olur belki ileride çok daha büyük bir hayalle karşınıza çıkarım" diye konuştu.

Sponsorluk konusunda görüşmelerin tıkanmadığını belirten Çetinsaya, şöyle konuştu:

"Gazprom'la görüşmeler tıkanmadı, devam ediyor. Bugün gelecek bir haber var ama sürecin çok sağlıklı şekilde ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Başkanımızın 18 Eylül haftasında açıklamalar yapmak zorunda olduğunu hissediyorum. Rashica transferinde önünde boş bir sandalye vardı. Ramos gelseydi o sandalye dolacaktı, video kronolojisi de tamamlanmış olacaktı."

"En büyük hayallerimden birisi Beşiktaş'a başkan olmak"

En büyük hayallerinden birisinin Beşiktaş'a başkan olmak olduğunu ifade eden Serhan Çetinsaya, "Beşiktaş başkanlık makamına küsülmez, kızılmaz. Ben o hakkı kendimde görmüyorum. Bazen biz küçükler olarak "Kol kırılır, yen içinde kalır." demek zorunda kalırız. Görevde olan bir başkanın aleyhine hiçbir zaman laf söylemem. Görevden ayrılan bir başkanımız, mevcut yönetimden bir tek bana dava açmış. Görevi biten ve üzerinde şaibeler olan şahıstan bahsediyoruz. 2025'te ben aday olmayacağım. Beşiktaş'ta elimizi taşın altına koymaya geldik diyoruz ama Beşiktaş herkesten ve her şeyden büyük. Kurtuluş Savaşı'nda da Beşiktaş'ın başkanı vardı. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı, geldim başkan adayı oldum demektense, benim Beşiktaş'a ihtiyacım vardı ve aday oldum demek daha doğru. Benim en büyük hayallerimden birisi Beşiktaş'a başkan olmak. Bu hayali kurmaktan daha doğal ne var" ifadelerini kullandı.

"Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil"

Süreçle alakalı kırgınlıkları olduğunu ancak bunun başkan Ahmet Nur Çebi'nin şahsına olmadığını dile getiren Çetinsaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil, süreçle alakalı kırgınlıklar. Bunu da çok büyütmemek lazım. Seçimli bir olağanüstü kongre yapılması ya da yapılmaması gerektiğini söyleyecek konumda değilim. Ancak herkesin bildiği bir gerçek var, 11 şubeniz olsa da futbol takımının başarısına endeksli bir durum söz konusu. Bir futbolcunun transferinin olmaması, istifa sebebim değildi. Bu sadece dolu olan bardağa atılan son damlaydı. Başkanımızla geçenlerde baş başa bir yemek yedik. Onun da istifa sürecimdeki kırgınlıkları anladığını düşünüyorum. Ramos transferiyle 18, 19 gün uğraşınca belki de fazla doldum. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Beşiktaş yöneticisi olmaktı. Ben en büyük hayalimden vazgeçtim. Bu durum duygusal olarak zaten çok önemli bir karardı. Belki ilerleyen günlerde bu karardan dolayı üzülecek miyim, pişman olacak mıyım bilmiyorum. Bugün bu olması gerekiyordu ve bu oldu."